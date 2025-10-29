Ospedale lavoro insostenibile per le pulizie

Ilrestodelcarlino.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le segreterie di Filcams-Cgil Ancona, Fisascat-Cisl Marche e Uiltrasporti Marche denunciano da tempo gravi carenze di personale e carichi di lavoro insostenibili nella appalto di pulizia e sanificazione dell’ Ospedale di Senigallia. " Formula Servizi, l’azienda che gestisce l’appalto, è rimasta sorda alle richieste sindacali di migliorare le condizioni di lavoro del personale e ha continuato ad alimentare un ambiente di lavoro ostile alle lavoratrici che mina la serenità e mette a repentaglio la salute e la sicurezza di tutto il personale – spiegano i sindacati in un comunicato -. Questa situazione ormai cronica è stata denunciata anche in fase di procedura di raffreddamento ex L. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

ospedale lavoro insostenibile per le pulizie

© Ilrestodelcarlino.it - "Ospedale, lavoro insostenibile per le pulizie"

Contenuti che potrebbero interessarti

ospedale lavoro insostenibile pulizie"Ospedale, lavoro insostenibile per le pulizie" - Cisl Marche e Uiltrasporti Marche denunciano da tempo gravi carenze di personale e carichi ... Riporta ilrestodelcarlino.it

ospedale lavoro insostenibile pulizieSan Raffaele: i lavoratori dell’ospedale si fermano venerdì 31 ottobre: "Pulizia e igiene indegne” - Milano, la Rsu dell’Irrccs di via Olgettina annunciano una giornata di protesta con corteo e manifestazione sotto il Palazzo della Regione Lombardia. Scrive msn.com

Ore extra, carichi pesanti: in agitazione i lavoratori delle pulizie in ospedale - Scatta la protesta: "Siamo rimaste in poche, solo a Trento ne mancherebbero 60", spiegano le addette. Secondo rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Ospedale Lavoro Insostenibile Pulizie