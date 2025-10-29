Ospedale lavoro insostenibile per le pulizie
Le segreterie di Filcams-Cgil Ancona, Fisascat-Cisl Marche e Uiltrasporti Marche denunciano da tempo gravi carenze di personale e carichi di lavoro insostenibili nella appalto di pulizia e sanificazione dell’ Ospedale di Senigallia. " Formula Servizi, l’azienda che gestisce l’appalto, è rimasta sorda alle richieste sindacali di migliorare le condizioni di lavoro del personale e ha continuato ad alimentare un ambiente di lavoro ostile alle lavoratrici che mina la serenità e mette a repentaglio la salute e la sicurezza di tutto il personale – spiegano i sindacati in un comunicato -. Questa situazione ormai cronica è stata denunciata anche in fase di procedura di raffreddamento ex L. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
