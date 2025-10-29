Ospedale Careggi di Firenze intasavano le liste d' attesa per lavorare meno | 10 medici deferiti come agivano
Dieci medici specializzandi deferiti a Firenze per manipolazione delle liste d'attesa: almeno 290 prenotazioni coinvolte, udienza nel 2027. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Ospedale Careggi di Firenze, intasavano le liste d'attesa per lavorare meno: 10 medici deferiti, come agivano - Dieci medici specializzandi deferiti a Firenze per manipolazione delle liste d'attesa: almeno 290 prenotazioni coinvolte, udienza nel 2027. Si legge su virgilio.it
Liste di attesa al Careggi di Firenze: indagati 10 specializzandi - (askanews) – All’esito di una serie di controlli posti in essere per verificare le tempistiche delle “liste di attesa” di una UOC dell’Ospedale Careggi di Firenze, i carabinieri del Na ... Segnala msn.com
Intasavano il Cup con false prenotazioni per lavorare meno, denunciati 10 medici di Careggi - Un metodo con il quale i medici si sarebbero garantiti giornate meno dense di impegni nei mesi di luglio e agosto. Da msn.com