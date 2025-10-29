Ospedale Careggi di Firenze intasavano le liste d' attesa per lavorare meno | 10 medici deferiti come agivano

Dieci medici specializzandi deferiti a Firenze per manipolazione delle liste d'attesa: almeno 290 prenotazioni coinvolte, udienza nel 2027. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

Liste di attesa al Careggi di Firenze: indagati 10 specializzandi - (askanews) – All’esito di una serie di controlli posti in essere per verificare le tempistiche delle “liste di attesa” di una UOC dell’Ospedale Careggi di Firenze, i carabinieri del Na ... Segnala msn.com

