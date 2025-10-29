Ospedale associazioni in allarme | Il piano? Sembra voler tagliare
VOLTERRA Sul Santa Maria Maddalena continuano ad addensarsi nubi scure. Ora, spunta l’ipotesi di una nuova riorganizzazione all’interno dell’ospedale di Volterra, dove il settore della proctologia sarà, secondo quanto comunicato da quattro associazioni locali, Sos Volterra, Difendiamo l’Ospedale, Mamme Valdicecina e Volterra Infanzia, limitato a due sole giornate mensili contro una presenza continuativa nelle settimane passate. L’allarme delle associazioni si inserisce in una fase già segnata da forti preoccupazioni espresse da più parti sulla tenuta dei servizi sanitari nell’area. Non è il primo caso di un processo di potenziamento che allarma utenti, associazioni e cittadini: questa estate ha fatto discutere anche la rimodulazione della dialisi, con turni ridotti e disagi segnalati soprattutto nei mesi estivi, oltre alla progressiva carenza di specialisti in altri settori fondamentali. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
OSPEDALE DI MANFREDONIA “L’obiettivo nascosto è forse quello di andare verso la chiusura anche di chirurgia? E se non lo è, il risultato sarà a breve, di fatto e di certo quello”. #lattacco #manfredonia #ospedale #associazioni - facebook.com Vai su Facebook
Ospedale di Novi, allarme per il piano di riorganizzazione: “Urologia va difesa” - Si tratta di Chirurgia, Ortopedia e Urologia: oggi ciascun reparto ha sede in un diverso piano del ... Si legge su ilsecoloxix.it
Ospedale San Martino, cortocircuito a un gruppo di continuità. Fumo ma nessuna conseguenza - Nella giornata di martedì il servizio al pubblico del Centro trasfusionale sarà spostato al terzo piano del monoblocco ... Segnala ilsecoloxix.it
Ospedale evacuato per un toast bruciato: «Non capivamo cosa stesse succedendo» - Scatta l’allarme antincendio e il primo piano dell’ospedale viene evacuato. Riporta ilgazzettino.it