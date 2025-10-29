Ospedale associazioni in allarme | Il piano? Sembra voler tagliare

VOLTERRA Sul Santa Maria Maddalena continuano ad addensarsi nubi scure. Ora, spunta l’ipotesi di una nuova riorganizzazione all’interno dell’ospedale di Volterra, dove il settore della proctologia sarà, secondo quanto comunicato da quattro associazioni locali, Sos Volterra, Difendiamo l’Ospedale, Mamme Valdicecina e Volterra Infanzia, limitato a due sole giornate mensili contro una presenza continuativa nelle settimane passate. L’allarme delle associazioni si inserisce in una fase già segnata da forti preoccupazioni espresse da più parti sulla tenuta dei servizi sanitari nell’area. Non è il primo caso di un processo di potenziamento che allarma utenti, associazioni e cittadini: questa estate ha fatto discutere anche la rimodulazione della dialisi, con turni ridotti e disagi segnalati soprattutto nei mesi estivi, oltre alla progressiva carenza di specialisti in altri settori fondamentali. 🔗 Leggi su Lanazione.it