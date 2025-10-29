Orti non solo per anziani ecco le nuove regole
Terra fertile e acqua, un po’ di sole e tante cure, sono gli ingredienti migliori per la coltivazione degli ortaggi. In particolare, i pensionati possono avere un riquadro di terreno di circa 7 metri per 7 ciascuno, i cosiddetti orti per gli anziani che vari comuni del territorio, tra i quali quello di Lugo, mettono a disposizione da anni. Nel corso dell’ultimo consiglio comunale è stato presentato in aula e votato il nuovo regolamento per l’affidamento degli orti cittadini che modifica in alcune parti quello vigente fino ad ora. La prima grande novità riguarda chi potrà fare domanda per avere un orto in gestione: fino adesso solo i pensionati potranno avere un appezzamento di terra, da ora chiunque lo voglia e non sia già in possesso di un terreno agricolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondisci con queste news
#MESTRE • CHE FESTA con i "ragazzi" degli #orti sociali Oggi al Parco Bissuola pranzo con tutti gli assegnatari dei nostri ORTI PER #ANZIANI: un bellissimo momento di condivisione e comunità per dialogare sui miglioramenti da introdurre e le necessi - facebook.com Vai su Facebook
Orti non solo per anziani, ecco le nuove regole - Tra queste la concessione delle aree a chi ne faccia richiesta nel caso ne restino di libere ... Riporta msn.com
Nuove regole DPCM 3 novembre per le regioni rosse, arancioni, gialle e per le persone con disabilità - Coprifuoco, autocertificazione, chiusura negozi, spostamenti, scuola a distanza: tutte le nuove regole in vigore con il DPCM 3 novembre nelle varie regioni rosse, arancioni e gialle Entra in vigore ... Riporta disabili.com