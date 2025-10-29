orti non solo per anziani ecco le nuove regole

Terra fertile e acqua, un po’ di sole e tante cure, sono gli ingredienti migliori per la coltivazione degli ortaggi. In particolare, i pensionati possono avere un riquadro di terreno di circa 7 metri per 7 ciascuno, i cosiddetti orti per gli anziani che vari comuni del territorio, tra i quali quello di Lugo, mettono a disposizione da anni. Nel corso dell’ultimo consiglio comunale è stato presentato in aula e votato il nuovo regolamento per l’affidamento degli orti cittadini che modifica in alcune parti quello vigente fino ad ora. La prima grande novità riguarda chi potrà fare domanda per avere un orto in gestione: fino adesso solo i pensionati potranno avere un appezzamento di terra, da ora chiunque lo voglia e non sia già in possesso di un terreno agricolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

