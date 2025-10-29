Oroscopo Branko oggi 29 ottobre 2025 | …

L’oroscopo di Branko per oggi, Ottobre 29 2025. Ariete. La Luna al primo quarto in Acquario annuncia una giornata importante per le relazioni e i contatti: si aprono possibilità nuove, anche in ambito professionale e all’estero. Toro. Luna irritabile ma importante: forze sotterranee vi sfidano, ma la vostra fermezza potrà essere la tattica vincente. Mercurio termina il suo corso negativo e vi aiuta. Gemelli. Una nuova opportunità viene da lontano, ma attenzione a non perderla per distrazione: scadenze e dettagli contano oggi. In amore, Venere protegge. Cancro. Sensibilità accentuata: fate attenzione ai sogni e alle suggestioni. 🔗 Leggi su Zon.it

