Oro | innovazione e sostenibilità Le strategie del distretto aretino

È un metallo prezioso che è simbolo di ricchezza, ma ad Arezzo è molto di più: l’oro è il perno di un distretto che rappresenta l’Italia nel mondo, leader in Europa. Ieri, l’intera filiera è stata protagonista di un’analisi strategica durante l’incontro ’L’Oro del fare – Filiere, persone, territori’, tappa del ciclo Qn Distretti, promosso da Quotidiano Nazionale in collaborazione con la Fondazione Guido d’Arezzo e Ipsos Doxa e cofinanziato dall’Unione Europea. Il convegno, ospitato nello storico Palazzo della Fraternita dei Laici, ha riunito istituzioni, aziende ed esperti, delineando la rotta che il settore orafo deve seguire per il suo futuro: innovazione, sicurezza e internazionalizzazione, strategie vitali supportate dal main partner TIM Enterprise e dal partner SIMEST. 🔗 Leggi su Lanazione.it