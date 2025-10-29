Ormai siamo abituati alla mostruosità
Caro Direttore Feltri, ho letto con orrore la notizia diffusa dalla parlamentare Michela Vittoria Brambilla: in provincia di Latina, un immigrato ha ucciso un cane all’aperto, l’ha scuoiato, fatto a pezzi e messo in una busta per mangiarlo. Non è purtroppo la prima volta che accadono episodi simili, e ricordo altri casi di gatti arrostiti per strada o animali massacrati senza pietà. Questi soggetti arrivano in Italia e credono di poter fare tutto ciò che vogliono, senza rispettare le leggi, né il nostro senso di umanità. Sono inorridita. In un Paese civile, certe scene dovrebbero essere impensabili. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
