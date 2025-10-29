La nuova puntata di Ballando segreto su Rai Play ha acceso i riflettori su uno sfogo destinato a far discutere. Marcella Bella, da sempre regina della scena, ha lasciato tutti a bocca aperta con una confessione senza filtri di fronte a una comprensiva Milly Carlucci. La cantante, visibilmente turbata, ha puntato il dito contro la giuria del programma, parlando apertamente di “ accanimento ” e chiedendo rispetto per il suo impegno in pista. Leggi anche: “Non fatevi fregare”. La denuncia di Rita Dalla Chiesa che avverte gli italiani (VIDEO) Scintille a Ballando con le stelle: Marcella Bella non ci sta. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Ormai è grave”. Marcella Bella, l’annuncio scuote Ballando con le stelle (VIDEO)