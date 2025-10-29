Orienta Day torna il salone del futuro
Cinquecento ragazzi a caccia della scuola giusta. Trenta istituti di Milano e provincia in vetrina alla multisala di Pioltello, campus per un giorno in occasione di Orienta Day, l’8 novembre. Dall’anno scorso, orientamento anche per la prima media, l’iniziativa si aggiunge a "Un giorno da", visite didattiche dei ragazzi in aziende, da artigiani e professionisti per capire sul campo che lavoro vorrebbero intraprendere a fine studi. Un modo per toccare con mano il futuro. Nel panorama dell’offerta, l’iniziativa organizzata dal Comune è un punto di riferimento per figli e genitori alle prese con la scelta delle superiori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
