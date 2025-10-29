Organismo Congressuale Forense eletti Moretti Coordinatore e Brusa Segretario

Ildenaro.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ROMA (ITALPRESS) – I 55 componenti dell’Assemblea dell’Organismo Congressuale Forense (OCF) hanno proceduto all’elezione dei nuovi membri dell’Ufficio di Coordinamento. Fedele Moretti (Foro di Taranto), assume il ruolo di Coordinatore; Elisabetta Brusa (Foro di Varese), nuovo Segretario; Antonino Distefano (Foro di Catania) è il Tesoriere. L’ufficio di coordinamento sarà composto poi dagli avvocati Giovanni Barile (Foro di Torre Annunziata), Carlo Morace (Foro di Reggio Calabria), Paolo Rossi (Foro di Bologna) e Mariangela Spinella (Foro di Matera). L’OCF è l’organismo di vertice di rappresentanza politica dell’Avvocatura italiana, ed esercita la rappresentanza politica del Congresso Nazionale Forense, di cui ha il compito di attuare i deliberati, ed elabora progetti e proposte a tutela degli interessi dell’Avvocatura e della società italiana. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

organismo congressuale forense elettiOrganismo Congressuale Forense, eletti Moretti Coordinatore e Brusa Segretario - ROMA (ITALPRESS) – I 55 componenti dell’Assemblea dell’Organismo Congressuale Forense (OCF) hanno proceduto all’elezione dei nuovi membri dell’Ufficio di Coordinamento. msn.com scrive

organismo congressuale forense elettiOrganismo forense, l’Assemblea ha eletto Fedele Moretti nuovo coordinatore - L’avvocato Elisabetta Brusa di Varese è stata nominata segretario mentre l’avvocato Antonino Distefano di Catania tesoriere ... ntplusdiritto.ilsole24ore.com scrive

L’avvocata Elisabetta Brusa del foro di Varese nominata Segretaria dell’Organismo Congressuale Forense - La nomina segna un riconoscimento significativo per l’avvocatura varesina e per l’impegno dell’avvocata Brusa nel rappresentare la categoria a livello nazionale ... Si legge su varesenews.it

Cerca Video su questo argomento: Organismo Congressuale Forense Eletti