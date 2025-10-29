Torna in città la Orfeo Week, il festival (alla quarta edizione) che dal 22 al 30 novembre trasformerà Lodi in un laboratorio diffuso di musica, arte e pensiero. Ieri mattina si è tenuta la presentazione ufficiale nel ridotto Toscanini al Teatro alla Scala di Milano, vetrina d’eccezione per un evento col quale la città si prepara ad accogliere una settimana di concerti, incontri, letture e performance curate dal controtenore Raffaele Pe e dall’ensemble La Lira di Orfeo. L’obiettivo del cartellone, che intreccia linguaggi e generazioni diverse, è riportare il mito di Orfeo al centro della contemporaneità, mescolando filosofia, scienza, letteratura e musica barocca. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Orfeo Week al quarto atto. Cecchettin, Baricco e Solarino gli ospiti più attesi del Festival