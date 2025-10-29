Orchestra da camera di Vienna in concerto a Montesilvano con le musiche di Mozart Brahms e Strauss

Il nuovo anno si aprirà con uno spettacolare concerto di musica classica. Protagonista della serata dell’8 gennaio 2026, al pala Dean Martin, l’orchestra da camera di Vienna "Wiener Concert-Verein".L'iniziativa, fortemente voluta dall'amministrazione comunale di Montesilvano, è realizzata in. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

