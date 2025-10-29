Orbàn Fico e Babis | nasce un nuovo fronte anti-Ucraina in Europa?
All’interno dell’ Unione europea le visioni sul conflitto ucraino, si sa, sono differenti. Francia, Germania e Polonia guidano con Regno Unito e Paesi Baltici i volenterosi, in realtà più di nome che di fatto visto che, come ha evidenziato l’Istituto per l’economia mondiale di Kiel, il supporto Ue negli ultimi mesi è calato del 43 per cento. Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Donald Tusk e Keir Starmer rimangono però ufficialmente schierati con Kyiv, anche se da tempo non considerano più la vittoria militare uno scenario plausibile, complici anche i presunti droni russi a spasso per mezza Europa. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Leggi anche questi approfondimenti
Il #Cremlino: #Orban- #Fico- #Babis? In #Ue c’è chi difende i propri interessi - X Vai su X
Tre preoccupazioni e una speranza Vince col 34,5 per cento Andrej Babis, leader della destra estrema della Repubblica Ceca, accompagnato da partiti minori dalle sigle singolari, dal partito degli Automobilisti al partito dei Pirati. Con tutta probabilità Babis avr Vai su Facebook