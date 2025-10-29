Orbàn Fico e Babis | nasce un nuovo fronte anti-Ucraina in Europa?

All’interno dell’ Unione europea le visioni sul conflitto ucraino, si sa, sono differenti. Francia, Germania e Polonia guidano con Regno Unito e Paesi Baltici i volenterosi, in realtà più di nome che di fatto visto che, come ha evidenziato l’Istituto per l’economia mondiale di Kiel, il supporto Ue negli ultimi mesi è calato del 43 per cento. Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Donald Tusk e Keir Starmer rimangono però ufficialmente schierati con Kyiv, anche se da tempo non considerano più la vittoria militare uno scenario plausibile, complici anche i presunti droni russi a spasso per mezza Europa. 🔗 Leggi su Lettera43.it

