La realtà è un punto di vista, solo che gli umani questa idea troppo relativa faticano ad accettarla e chiedono certezze. I più fragili pretendono una verità semplice, altri si rassicurano nella lotta e nel confronto dialettico tra l'uno e lo zero, pochi accettano la dolcezza del naufragare e la libertà dell'infinito. Gli intellettuali, sopratutto quelli di professione, si affannano a mettere ordine nel mondo, inseguendo l'architettura babelica del sapere universale. Quando Diderot e D'Alambert in quel giorno del 1751 svelano il loro progetto non pensano semplicemente a un dizionario gigantesco. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

ora musk vuole rifondare la wikipedia mondiale

Ora Musk vuole rifondare la Wikipedia mondiale - Il miliardario sfida il monopolio di Wikipedia e crea una "sua" enciclopedia on line: Grokipedia

