Opportunità di lavoro a Salerno | Parafarmacia Ars Medica amplia il suo staff
La Parafarmacia Ars Medica di via Nizza, punto di riferimento del benessere del quartiere dal 2017, amplia il suo staff. In particolare, in questi giorni, sono in corso le selezioni per individuare un farmacista o un laureato in Tecniche Erboristiche o con titoli equipollenti che supporti la. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
