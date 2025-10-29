Opere pubbliche e cantieri infiniti | a Lanciano è scontro in consiglio comunale

Chietitoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A quattro anni dall'inizio del mandato dell'amministrazione guidata dal sindaco Filippo Paolini, la minoranza consiliare di Lanciano ha messo sotto la lente di ingrandimento lo “stato delle opere pubbliche, dei cantieri infiniti e delle promesse da campagna elettorale”.Nella seduta del consiglio. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

opere pubbliche cantieri infinitiIl calvario di residenti e automobilisti, la mappa dei cantieri di Palermo: lavori in corso, costi e tempi di consegna - Il viaggio di Dossier nella città delle strade bloccate per la realizzazione di infrastrutture che procedono tra mille disagi - Lo riporta palermotoday.it

Scuole e strade: tutti i cantieri a Conegliano. Opere pubbliche per 30 milioni - Sono i cantieri operativi nella città del Cima, che dovrebbero concludersi fra quest'anno e il prossimo. Riporta ilgazzettino.it

Cantieri eterni e degrado: l’Italia delle eterne opere inconpiute - Siena a piazza Venezia, fino a Talamone: cantieri infiniti e abbandono minacciano il patrimonio italiano. Si legge su panorama.it

Cerca Video su questo argomento: Opere Pubbliche Cantieri Infiniti