Operazione Penalty l' arbitro finse un infortunio per cambiare il risultato di un incontro
“Uno strano infortunio”, “un flusso anomalo di scommesse nella stessa gara”. Sembrano i perfetti elementi per dare inizio a un romanzo giallo e invece, sono i “due passi falsi” che Luigi Catanoso, arbitro della sezione Aia di Reggio Calabria, principale indagato nell’inchiesta “Penalty”, avrebbe. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
RIGORE LECCE! Dopo una lunga analisi, l’arbitro assegna il penalty ai padroni di casa per il tocco di mano di Juan Jesus in area di rigore. #LecceNapoli Vai su Facebook
Gds - L’arbitro Mariani ha sbagliato, l’assistente Bindoni di più: questa la conclusione dei vertici Aia dopo la rivisitazione di Napoli-Inter di ieri sera. Il rigore non esiste. Un errore, quindi. Il penalty fischiato al Napoli è stato un abbaglio da parte del primo assiste - X Vai su X
Operazione “Penalty”, il procuratore Borrelli: “Nessun calciatore coinvolto, ma si puntavano anche i campionati professionistici” - Nel commentare l’ operazione “Penalty” , che ha portato all’esecuzione di misure cautelari per una presunta frode sportiva legata al mondo del calcio ... msn.com scrive
Match-fixing, operazione "Penalty": rigori ed espulsioni inesistenti per influenzare l'esito di partite di calcio - Rigori inesistenti per aumentare il numero di reti in una partita ed espulsioni anomale. Come scrive agipronews.it
Reggio. Operazione Penalty: frodi sportive, cinque arresti, coinvolto un arbitro e due imprenditori toscani - Il meccanismo prevedeva la manipolazione dei risultati, spesso tramite rigori inesistenti o espulsioni immotivate ... msn.com scrive