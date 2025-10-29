Operazione Luna Viola Massimiliano Mignanelli torna al lavoro all’Università
Nuovo sviluppo nell’ambito dell’inchiesta “Luna Viola”, che nei mesi scorsi aveva coinvolto diversi docenti e dirigenti dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale.Il Giudice per le indagini preliminari, Santoni, con parere favorevole del Pubblico Ministero, Andrea Corvino, ha. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Approfondisci con queste news
A #Chiavari, nella prova interregionale GPG, splendida medaglia d’argento per Luna Camporeale nella categoria Bambine di fioretto! Ottime anche le prestazioni di Rebecca Lammardo, Viola Rosellini e Riccardo Costa Intanto, in #Spagna, alla prova S Vai su Facebook