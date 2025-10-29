Operazione antidroga più violenta della storia del Brasile guerriglia nelle Favela | 64 morti morti

Rio de Janeiro si è trasformata in un teatro di guerra oggi, con scontri a fuoco tra polizia e criminali del Comando Vermelho. Sessantaquattro persone, tra cui quattro agenti, hanno perso la vita mentre 2.500 poliziotti tentavano di sedare una rivolta armata nelle favelas di Alemão e Penha. Autobus dati alle fiamme e barricate hanno bloccato la città, dando vita a ore di violenza senza precedenti. Caos e lockdown forzato nei quartieri a rischio. L’operazione, ancora in corso, mira a catturare circa cento trafficanti del Comando Vermelho, la gang più potente di Rio, decisa a difendere a ogni costo i propri territori. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

