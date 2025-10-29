Operaio gratta e vince al bar il 41 porta in dote ben 50mila euro | solo cinque quelli ' investiti'

Cesenatoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“La fortuna bacia il bar Europa”: sono felici per il fortunato vincitore i titolari del bar che si trova in via Europa a Gambettola, martedì 28 ottobre un uomo ha vinto 50mila euro con soli cinque euro ‘investiti’. La vincita della somma che non cambierà la vita, ma è sicuramente molto. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

