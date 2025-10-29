Operaio gratta e vince al bar il 41 porta in dote ben 50mila euro | solo cinque quelli ' investiti'

“La fortuna bacia il bar Europa”: sono felici per il fortunato vincitore i titolari del bar che si trova in via Europa a Gambettola, martedì 28 ottobre un uomo ha vinto 50mila euro con soli cinque euro ‘investiti’. La vincita della somma che non cambierà la vita, ma è sicuramente molto. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

L’operaio che ha svoltato: vinti 5 milioni di euro con un Gratta e Vinci dlvr.it/TNlWcj ? #GrattaEVinci - X Vai su X

Il fortunato un operaio che ha acquistato il tagliando vincente al bar Europa. - facebook.com Vai su Facebook

Operaio gratta e vince al bar, il 41 porta in dote ben 50mila euro: solo cinque quelli 'investiti' - La vincita della somma che non cambierà la vita, ma è sicuramente molto sostanziosa, è stata fatta con il gratta e vinci ‘Doppia sfida’ in un bar di Gambettola ... cesenatoday.it scrive

Gratta e Vinci da 50mila euro a Gambettola - Per un operaio un Gratta e Vinci fortunato da 50mila euro. Secondo msn.com

Castelnuovo Garfagnana, operaio gratta un biglietto da 10 euro e vince 2 milioni - La dea bendata fa visita a Castelnuovo Garfagnana, in provincia di Lucca, dove è stata messa a segno una vincita da ben 2 milioni di euro, grazie ad un Gratta & Vinci della categoria Super Numerissimi ... corrierefiorentino.corriere.it scrive