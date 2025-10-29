Opera del Museo Pontificio di Loreto alla mostra Restituzioni
Prestigiosa ‘vetrina’ romana per il Museo Pontificio della Santa Casa di Loreto. E’ la grande mostra ‘ Restituzioni 2025 ’, aperta ieri a Palazzo Esposizioni, per iniziativa di Intesa Sanpaolo e Azienda Speciale Palaexpo. Il gruppo bancario da decenni è impegnato in un’opera di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio artistico nazionale, in collaborazione con il Ministero della Cultura. Le Marche sono rappresentate da due opere: una proveniente da San Severino e una uscita dalla collezione lauretana. E’ la ‘ Guarigione dello storpio ’, arazzo realizzato da Heinrich Mattens e bottega. L’operaraffigura l’episodio descritto nel capitolo terzo degli Atti degli Apostoli, in cui san Pietro e san Giovanni nell’ora della preghiera salgono al Tempio e, giunti alla Porta Bella, incontrano uno storpio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
