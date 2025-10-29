Openda Juventus chance dal primo minuto per il belga! È lui la mossa a sorpresa di Brambilla chi gli farà spazio in attacco

Openda Juventus, la scelta dell’allenatore ad interim: il belga dal 1?, panchina per David. Si cerca la scossa per l’attacco bianconero. Una scossa all’attacco, un tentativo di ridare fiducia a un talento fin qui inespresso. Per la sua prima (e forse unica) partita sulla panchina della Juventus, il tecnico ad interim Massimo Brambilla mescola le carte e sorprende tutti: contro l’Udinese, questa sera (ore 18:30), sarà Loïs Openda a guidare l’attacco bianconero dal primo minuto. Una scelta forte, riportata dal giornalista Giovanni Albanese, che spedisce in panchina Jonathan David. Openda Juve: una chance per sbloccarsi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Openda Juventus, chance dal primo minuto per il belga! È lui la mossa a sorpresa di Brambilla, chi gli farà spazio in attacco

