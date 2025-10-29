OpenAI stima che ogni settimana centinaia di migliaia di utenti di ChatGPT mostrino segni di crisi maniacale o psicotica

Wired.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

OpenAI ha coinvolto oltre 170 esperti di salute mentale per rendere ChatGPT più sicuro, ma i dati restano preliminari e lasciano dubbi sulla reale efficacia delle nuove misure. 🔗 Leggi su Wired.it

openai stima che ogni settimana centinaia di migliaia di utenti di chatgpt mostrino segni di crisi maniacale o psicotica

© Wired.it - OpenAI stima che ogni settimana centinaia di migliaia di utenti di ChatGPT mostrino segni di crisi maniacale o psicotica

Scopri altri approfondimenti

openai stima ogni settimanaOpenAI: oltre un milione di persone parla ogni settimana con ChatGPT di suicidio - OpenAI ha sviluppato un nuovo modello con il supporto di specialisti per migliorare il riconoscimento del disagio e indirizzare gli utenti verso aiuti reali. Scrive hdblog.it

openai stima ogni settimanaSu ChatGPT più di 1 milione di utenti ogni settimana parla di suicidio - OpenAI ha inoltre stimato che lo 0,15% delle conversazioni include “indicatori espliciti di potenziale pianificazione o intento suicidario”. Secondo key4biz.it

openai stima ogni settimanaOgni settimana più di un milione di utenti parla di suicidio su ChatGPT - Lo ha detto OpenAI, l'azienda che ha sviluppato il chatbot, in un report sulla sua gestione dei segnali di disagio mentale ... Segnala ilpost.it

Cerca Video su questo argomento: Openai Stima Ogni Settimana