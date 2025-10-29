OpenAI stima che ogni settimana centinaia di migliaia di utenti di ChatGPT mostrino segni di crisi maniacale o psicotica
OpenAI ha coinvolto oltre 170 esperti di salute mentale per rendere ChatGPT più sicuro, ma i dati restano preliminari e lasciano dubbi sulla reale efficacia delle nuove misure. 🔗 Leggi su Wired.it
