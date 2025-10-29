Open Day | a Ferrara il corso gratuito IFTS Tecnico Informatico Industria 4.0 e 5.0
Comandare un braccio robotico attraverso la realtà virtuale. Sembra fantascienza ma è già realtà nel corso IFTS Tecnico Informatico specializzato nell’industria 4.0 e 5.0. L’Open Day sarà un’occasione unica per conoscere tutti i dettagli del corso e assistere alla simulazione di robotica. I. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
