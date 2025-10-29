Only Murders In The Building ufficialmente rinnovata per una sesta stagione | Ecco il mistero da cui ripartirà

Hulu ha confermato una sesta stagione di Only Murders In The Building che sarà ambientata nel Regno Unito: su cosa indagheranno Charles, Oliver e Mabel a Londra?. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Only Murders In The Building ufficialmente rinnovata per una sesta stagione: Ecco il mistero da cui ripartirà

Leggi anche questi approfondimenti

Only Murders in the Building 6 si farà, ma taglierà col passato: la serie dice addio all'America e a New York - X Vai su X

Non solo la sesta stagione di Only Murders in the Building è ufficiale ma è confermata anche la trasferta a Londra! #Serietv Al link al primo commento il notiziario del giorno con le ultime novità! - facebook.com Vai su Facebook

Only Murders in the Building 6, la nuova stagione sarà ambientata a Londra? - Il finale della quinta stagione, disponibile in streaming su Disney+ da martedì 28 ottobre, potrebbe contenere dettagli sul possibile cambio di continente per la storia, una mossa inedita ed inaspetta ... Da tg24.sky.it

Only Murders in the Building rinnovato per la stagione 6 - Only Murders in the Building torna con la sesta stagione ambientata a Londra. Lo riporta lascimmiapensa.com

Only Murders In The Building ufficialmente rinnovata per una sesta stagione: Ecco il mistero da cui ripartirà - Hulu ha confermato una sesta stagione di Only Murders In The Building che sarà ambientata nel Regno Unito: su cosa indagheranno Charles, Oliver e Mabel a Londra? Scrive comingsoon.it