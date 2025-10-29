Only Murders in the Building 6 ci sarà confermata la serie crime comedy più geniale della tv
Nel giorno dell'uscita del decimo e ultimo episodio della quinta stagione, Disney+ ha annunciato che la serie crime-comedy Only Murders in the Building, con Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez, è stata rinnovata per una sesta stagione, anch'essa come le precedenti composta da 10 episodi. La. 🔗 Leggi su Today.it
