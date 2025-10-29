Only Murders in the Building 6 ci sarà confermata la serie crime comedy più geniale della tv

Today.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel giorno dell'uscita del decimo e ultimo episodio della quinta stagione, Disney+ ha annunciato che la serie crime-comedy Only Murders in the Building, con Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez, è stata rinnovata per una sesta stagione, anch'essa come le precedenti composta da 10 episodi. La. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

only murders the buildingOnly Murders in the Building 6, la nuova stagione sarà ambientata a Londra? - Il finale della quinta stagione, disponibile in streaming su Disney+ da martedì 28 ottobre, potrebbe contenere dettagli sul possibile cambio di continente per la storia, una mossa inedita ed inaspetta ... Segnala tg24.sky.it

only murders the buildingOnly Murders in the Building, Recensione della stagione 5 - Ogni puntata in questa quinta stagione di Only Murders in the Building ha la sua importanza, in particolar modo la 5×08 Cuculi Petulanti incentrata sulle donne in una notte all’interno di un casinò e ... Segnala lascimmiapensa.com

only murders the buildingOnly Murders in the Building rinnovato per la stagione 6 - Only Murders in the Building torna con la sesta stagione ambientata a Londra. Lo riporta lascimmiapensa.com

Cerca Video su questo argomento: Only Murders The Building