OnePlus Turbo avrà una batteria da capogiro secondo un rumor

Secondo alcune fonti, OnePlus Turbo monterà una batteria da record e il nuovo chip top di gamma di Qualcomm. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - OnePlus Turbo avrà una batteria da capogiro, secondo un rumor

