OnePlus 15 debutta in Cina | batteria da 7.300 mAh e display 165Hz da record

OnePlus 15 è stato presentato ufficialmente dall'azienda cinese nel paese di origine e il lancio globale è atteso in poche settimane, forse giorni. Il nuovo top di gamma con chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 e un'autonomia che punta a rivoluzionare il mercato con l'enorme capacità della batteria, è dotato di fotocamere senza il marchio Hasselblad, una collaborazione che termina dopo alcuni anni. Le specifiche top vengono rispecchiate in un prezzo altrettanto top per gli standard cinesi per cui anche in Italia dovrebbe aggirarsi sui 1000€ come i predecessori.

