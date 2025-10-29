One Piece Nami e Nico Robin come non le avete mai viste nelle prime immagini dello spinoff Heroines

Lo spin-off Heroines dà più spazio alle protagoniste di One Piece con storie inedite e un'estetica tutta nuova: ecco le prime immagini del nuovo anime e cosa ci aspetta nel 2026. Il mondo di One Piece si prepara a cambiare rotta. Nel 2026 il celebre e amatissimo anime entrerà in una nuova fase produttiva, mentre lo spin-off One Piece: Heroines porterà al centro della scena le quattro protagoniste storiche: Nami, Nico Robin, Nefertari Vivi e Perona. Già dalle prime immagini rilasciate sembra trattarsi di un progetto che in grado di svelare alcuni lati inediti delle loro avventure, con un'estetica fresca e un tono più personale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - One Piece, Nami e Nico Robin come non le avete mai viste nelle prime immagini dello spinoff Heroines

