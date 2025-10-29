One Piece | Crunchyroll Italia annuncia l' inizio di un importante Arco narrativo e un cambiamento

Un post condiviso sui social ha confermato le notizie arrivate dalle fila di Toei Animation in vista del ritorno della serie previsto nel 2026. Crunchyroll Italia ha annunciato un cambiamento in arrivo nel mondo di One Piece, svelando che l'Arco di Erbaf prenderà il via nel mese di aprile 2026, evento che porterà anche un nuovo palinsesto. Il post condiviso online è accompagnato dalla key art che ritrae Luffy, con il suo iconico cappello sulle spalle, mentre cammina tra le terre innevate di Elbaf. Il futuro di One Piece Toei Animation, condividendo anche i character design che svela il look dei personaggi, ha quindi confermato che i fan dovranno attendere fino ad aprile 2026 prima di assistere alla nuova avventura. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

