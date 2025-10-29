Ondate di liquido cerebrospinale nel cervello senza sonno | ecco la causa dei momentanei cali di attenzione
Cervello annebbiato e difficoltà a mantenere la concentrazione: alla base dei tipici effetti di una nottata in bianco ci sono, in realtà, ondate di liquido cerebrospinale, quello che circonda e protegge il sistema nervoso centrale, che fuoriescono e poi rientrano nel cervello. Lo ha dimostrato lo studio del Massachusetts Institute of Technology pubblicato sulla rivista Nature Neuroscience. Si tratta. 🔗 Leggi su Feedpress.me
