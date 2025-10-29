Può una scarpa da corsa come la Cloudmonster Hyper PAF raccontare un’idea? Per On, il brand svizzero che ha trasformato la performance in filosofia, la risposta è sì. E per farlo ha scelto uno dei collettivi più sperimentali della scena asiatica: POST ARCHIVE FACTION (PAF). Il risultato è una sneaker in cui lo street style incontra il comfort di ultima generazione dando vita a un’edizione limitata. Fondato nel 2018 da Dongjoon Lim e Sookyo Jeong, PAF ha costruito la propria identità decostruendo e ricomponendo le regole del design. Il risultato della nuova collaborazione è, appunto, la Cloudmonster Hyper PAF, una sneaker che non parla solo di velocità, ma di evoluzione. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - On e PAF ridefiniscono il concetto di velocità con la nuova sneaker Cloudmonster Hyper PAF