On e PAF ridefiniscono il concetto di velocità con la nuova sneaker Cloudmonster Hyper PAF

Può una scarpa da corsa come la Cloudmonster Hyper PAF raccontare un’idea? Per On, il brand svizzero che ha trasformato la performance in filosofia, la risposta è sì. E per farlo ha scelto uno dei collettivi più sperimentali della scena asiatica: POST ARCHIVE FACTION (PAF). Il risultato è una sneaker in cui lo street style incontra il comfort di ultima generazione dando vita a un’edizione limitata. Fondato nel 2018 da Dongjoon Lim e Sookyo Jeong, PAF ha costruito la propria identità decostruendo e ricomponendo le regole del design. Il risultato della nuova collaborazione è, appunto, la Cloudmonster Hyper PAF, una sneaker che non parla solo di velocità, ma di evoluzione. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
