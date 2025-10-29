Omicidio Jessica a Ore 14 la sorella | Diceva che la picchiava per educarla

La sorella di Jessica Stapazzollo racconta gli abusi e la violenza del compagno che l’ha uccisa a coltellate a Castelnuovo, nel Veronese. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Omicidio Jessica, a Ore 14 la sorella: “Diceva che la picchiava per educarla”

Reis Pedroso Douglas, 41enne cittadino brasiliano, ha confessato l’omicidio di Jessica Stapazzolo Custodio de Lima, 33 anni. L’uomo, fermato dai Carabinieri, aveva chiamato annunciando intenti suicidi Vai su Facebook

Jessica accoltellata dal compagno violento: poteva essere salvata? - Ore 14 29/10/2025 - Si è tolto il braccialetto elettronico per poi uccidere la sua compagna: è quanto avrebbe fatto secondo gli investigatori, che indagano sull'omicidio della 33enne Jessica Stapazzollo Custodio De Lima, ... Segnala msn.com

Omicidio Jessica, la sorella: "Diceva che la picchiava per educarla" - Ore 14 29/10/2025 - La sorella di Jessica Stapazzollo racconta quanto fosse pericoloso il compagno della sorella che l'ha uccisa a coltellate a Castelnuovo, nel veronese. msn.com scrive

Spegne il braccialetto elettronico e uccide la compagna. L’ultimo sms di Jessica Stappazzollo, poi 48 ore di buio - 49, l’ultimo accesso sul WhatsApp di Jessica Stappazzollo Custodio de Lima. Scrive ilgazzettino.it