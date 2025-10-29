Omicidio Jessica a Ore 14 la sorella | Diceva che la picchiava per educarla

Affaritaliani.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La sorella di Jessica Stapazzollo racconta gli abusi e la violenza del compagno che l’ha uccisa a coltellate a Castelnuovo, nel Veronese. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

omicidio jessica a ore 14 la sorella diceva che la picchiava per educarla

© Affaritaliani.it - Omicidio Jessica, a Ore 14 la sorella: “Diceva che la picchiava per educarla”

Contenuti che potrebbero interessarti

omicidio jessica ore 14Jessica accoltellata dal compagno violento: poteva essere salvata? - Ore 14 29/10/2025 - Si è tolto il braccialetto elettronico per poi uccidere la sua compagna: è quanto avrebbe fatto secondo gli investigatori, che indagano sull'omicidio della 33enne Jessica Stapazzollo Custodio De Lima, ... Segnala msn.com

omicidio jessica ore 14Omicidio Jessica, la sorella: "Diceva che la picchiava per educarla" - Ore 14 29/10/2025 - La sorella di Jessica Stapazzollo racconta quanto fosse pericoloso il compagno della sorella che l'ha uccisa a coltellate a Castelnuovo, nel veronese. msn.com scrive

omicidio jessica ore 14Spegne il braccialetto elettronico e uccide la compagna. L’ultimo sms di Jessica Stappazzollo, poi 48 ore di buio - 49, l’ultimo accesso sul WhatsApp di Jessica Stappazzollo Custodio de Lima. Scrive ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Omicidio Jessica Ore 14