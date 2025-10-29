Omicidio di via Tiraboschi | Djiram | Voglio solo chiedere scusa a Tunkara
IL PROCESSO. Sadate Djiram, accusato dell’omicidio di Mamadi Tunkara, il 36enne del Gambia ucciso con 11 coltellate il 3 gennaio scorso davanti al supermercato Carrefour di via Tiraboschi a Bergamo, ha preso brevemente la parola durante il processo. Disposta la perizia psichiatrica sull’imputato. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
