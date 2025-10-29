Omicidio di via Tiraboschi | disposta la perizia psichiatrica per Djiram Sadate

Bergamo. La Corte d’Assise del tribunale di Bergamo ha disposto una perizia psichiatrica nei confronti di Djiram Sadate, togolese di 28 anni, accusato di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi. Il 3 gennaio scorso l’uomo ha ucciso a coltellate Mamadi Tunkara, 36 anni, del Gambia, addetto alla sorveglianza del supermercato Carrefour di via Tiraboschi, pieno centro di Bergamo. Il movente, secondo quanto dichiarato dallo stesso Sadate, è da ricercare in una folle gelosia: era convinto che la sua ex compagna, una donna italiana con la quale aveva convissuto fino a una settimana prima in via Broseta, avesse un relazione con Mamadi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

