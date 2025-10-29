Omicidio di Loreto la salma di Alessandro Sorrentino è stata restituita ai familiari

Anconatoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA – I familiari di Ettore Alessandro Sorrentino, il 45enne ucciso a Loreto e trovato morto in un garage il 19 settembre corso, hanno riavuto la salma del proprio congiunto. Il nullaosta della Procura è stato dato la settimana scorsa ma solo ora, a funerale già avvenuto, si è avuta notizia. I. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

