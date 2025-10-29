Omicidio di Loreto la salma di Alessandro Sorrentino è stata restituita ai familiari

ANCONA – I familiari di Ettore Alessandro Sorrentino, il 45enne ucciso a Loreto e trovato morto in un garage il 19 settembre corso, hanno riavuto la salma del proprio congiunto. Il nullaosta della Procura è stato dato la settimana scorsa ma solo ora, a funerale già avvenuto, si è avuta notizia. I. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Avrebbe simulato la caduta del marito su una carriola del cortile per dissimularne l'omicidio: dopo mesi di indagini sono scattati gli arresti domiciliari per Leda Stupazzoni, 81 anni, accusata di aver ucciso il marito, Roberto Berti, con una quarantina di ferite infe Vai su Facebook

Il giallo della morte di Ettore Alessandro Sorrentino, ucciso a martellate: in cella l’erbese Matteo Borrelli, ma potrebbero esserci dei complici - Ma l’autopsia svolta su Ettore Alessandro Sorrentino, l’uomo di 45 anni di Castelfidardo trovato venerdì in un garage ... Secondo ilgiorno.it

Delitto di Loreto, a caccia di prove nei cellulari e nell’auto di Borrelli - LORETO Tante ombre, poche luci e un sospetto: che la notte dell’omicidio nel garage di via Altotting ci fossero più di due persone. Segnala corriereadriatico.it

Loreto, l'omicidio di via Altotting: due mazzette per uccidere Alex Sorrentino. Giallo sul cellulare: non si trova - LORETO Sono state due le mazzette utilizzate per colpire a morte Alessandro Ettore Sorrentino, il 45enne trovato senza vita lo scorso venerdì in un garage di via Altotting, a Loreto. Da corriereadriatico.it