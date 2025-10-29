Omicidio di Collegno la Cassazione assolve Alex Cotoia | Si è difeso fu legittima difesa putativa

Ha inferto 34 coltellate al padre non per “odio, frustrazione o rabbia”, ma perché “si è difeso fino a quando ha constatato che era inerme e non costituiva più un pericolo”. Con questa motivazione, la Corte di Cassazione ha reso definitiva l’assoluzione di Alex Cotoia, accusato dell’omicidio del padre Giuseppe Pompa, avvenuto il 30 aprile 2020 a Collegno, in provincia di Torino. La tragedia si era consumata nell’abitazione di famiglia durante l’ennesima lite domestica, in un clima da tempo segnato da tensioni e violenze. La sentenza definitiva della Cassazione. La Quinta sezione penale della Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla Procura generale di Torino, confermando così la decisione d’appello che già aveva assolto Cotoia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Omicidio di Collegno, la Cassazione assolve Alex Cotoia: “Si è difeso, fu legittima difesa putativa”

