Omicidio di Collegno Alex Cotoia assolto in via definitiva | ‘Legittima difesa putativa’
Perché la Cassazione ha assolto definitivamente Alex Cotoia?. La Corte di Cassazione ha posto la parola fine a una delle vicende giudiziarie più controverse degli ultimi anni. Con una sentenza della Quinta sezione penale, i giudici hanno dichiarato inammissibile il ricorso della Procura generale di Torino e confermato l’assoluzione di Alex Cotoia, imputato per l’omicidio volontario del padre Giuseppe Pompa, avvenuto il 30 aprile 2020 a Collegno (Torino) durante una violenta lite familiare. Alex ha sempre sostenuto di aver agito per difendere la madre, aggredita e minacciata dal marito in un contesto di violenze familiari ripetute e noto da anni. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
