Omicidio di Camaro il pg chiede l’ergastolo per Claudio Costantino | Nessuna legittima difesa fu un delitto premeditato
Claudio Costantino deve essere condannato all’ergastolo. Ne è convinto il procuratore generale di Messina, Giuseppe Costa, che davanti alla Corte d’Assise d’Appello ha chiesto di ribaltare la sentenza di primo grado e infliggere il carcere a vita al 39enne accusato del duplice omicidio di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Messina, il duplice omicidio di Camaro. L’accusa insiste: «Ergastolo» - Ha richiesto la condanna al carcere a vita per Costantino, il quale in primo grado ebbe 20 anni ... Segnala messina.gazzettadelsud.it
“Costantino merita l’ergastolo”. Svolta al processo sul duplice omicidio di Camaro - Sentenza d'appello entro l'anno a Messina The post “Costantino merita l’ergastolo”. Riporta msn.com