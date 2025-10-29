Omicidio della vigilessa Sofia Stefani la difesa di Gualandi | Non solo sesso La parola amore compare 56 volte in chat

Bologna, 29 pttobre 2025 – Proseguono le arringhe difensive di Giampiero Gualandi, l'ex comandante della Polizia Locale di Anzola accusato dell' omicidio volontario aggravato della collega 33enne Sofia Stefani. Davanti alla Corte d'Assise di Bologna, gli avvocati Claudio Benenati e Lorenzo Valgimigli hanno cercato di smontare l'impianto accusatorio della Procura, che ha chiesto l'ergastolo, sostenendo che tra l'imputato e la vittima non ci fosse solo una relazione sessuale, ma un vero e proprio "coinvolgimento emotivo". "Se analizziamo solo i messaggi dal contenuto erotico non possiamo capire il rapporto tra queste due persone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

