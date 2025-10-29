Omicidio della vigilessa la difesa di Gualandi | Non solo sesso La parola amore compare 56 volte in chat

Ilrestodelcarlino.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bologna, 29 pttobre 2025 – Proseguono le arringhe difensive di Giampiero Gualandi, l'ex comandante della Polizia Locale di Anzola accusato dell' omicidio volontario aggravato della collega 33enne Sofia Stefani. Davanti alla Corte d'Assise di Bologna, gli avvocati Claudio Benenati e Lorenzo Valgimigli hanno cercato di smontare l'impianto accusatorio della Procura, che ha chiesto l'ergastolo, sostenendo che tra l'imputato e la vittima non ci fosse solo una relazione sessuale, ma un vero e proprio "coinvolgimento emotivo". "Se analizziamo solo i messaggi dal contenuto erotico non possiamo capire il rapporto tra queste due persone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

omicidio della vigilessa la difesa di gualandi non solo sesso la parola amore compare 56 volte in chat

© Ilrestodelcarlino.it - Omicidio della vigilessa, la difesa di Gualandi: “Non solo sesso. La parola amore compare 56 volte in chat”

News recenti che potrebbero piacerti

omicidio vigilessa difesa gualandi«Con Giampiero Gualandi non c'era solo sesso, nella chat non c’è un solo messaggio in cui Sofia Stefani rifiuti o si lamenti». Il processo - Un rapporto complesso, fatto di passione, poesia e messaggi affettuosi: è questa la versione offerta in aula dai legali dell’ex comandante della polizia locale di Anzola, ... Come scrive leggo.it

omicidio vigilessa difesa gualandiCaso Sofia Stefani, in aula scontro tra accusa e difesa: “Femminicidio relazionale di fredda brutalità” - Nel processo per l’omicidio nei confronti dell’ex comandante Giampiero Gualandi, le parti civili parlano di “femminicidio relazionale”: “Ha aspettato ... Da fanpage.it

omicidio vigilessa difesa gualandiVigilessa uccisa, Pm chiede l'ergastolo per Giampiero Gualandi - Per la Procura, si è trattato di un omicidio volontario, aggravato dai futili motivi e dal legame affettivo, mentre per la difesa dell'imputato (avvocati Claudio Benenati e Lorenzo Valgimigli) si è tr ... Come scrive tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Omicidio Vigilessa Difesa Gualandi