Omicidio della vigilessa la difesa di Gualandi | Non solo sesso La parola amore compare 56 volte in chat

Bologna, 29 pttobre 2025 – Proseguono le arringhe difensive di Giampiero Gualandi, l'ex comandante della Polizia Locale di Anzola accusato dell' omicidio volontario aggravato della collega 33enne Sofia Stefani. Davanti alla Corte d'Assise di Bologna, gli avvocati Claudio Benenati e Lorenzo Valgimigli hanno cercato di smontare l'impianto accusatorio della Procura, che ha chiesto l'ergastolo, sostenendo che tra l'imputato e la vittima non ci fosse solo una relazione sessuale, ma un vero e proprio "coinvolgimento emotivo". "Se analizziamo solo i messaggi dal contenuto erotico non possiamo capire il rapporto tra queste due persone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Omicidio della vigilessa, la difesa di Gualandi: “Non solo sesso. La parola amore compare 56 volte in chat”

News recenti che potrebbero piacerti

L’ex vigilessa Sofia è stata uccisa a 33 anni da un colpo di pistola. Parola alle parti civili: l'avvocato Gaddari per il Comune di Anzola parla del "comportamento di un dipendente infedele" e di "costante attitudine alla violazione delle regole", non solo per gli inc Vai su Facebook

La procuratrice di Bologna, Lucia Russo, ha chiesto la condanna all'ergastolo per Giampiero Gualandi, 63enne ex comandante della Polizia Locale di Anzola Emilia (Bologna), accusato dell'omicidio della collega Sofia Stefani, 33 anni, con cui aveva una rel - X Vai su X

«Con Giampiero Gualandi non c'era solo sesso, nella chat non c’è un solo messaggio in cui Sofia Stefani rifiuti o si lamenti». Il processo - Un rapporto complesso, fatto di passione, poesia e messaggi affettuosi: è questa la versione offerta in aula dai legali dell’ex comandante della polizia locale di Anzola, ... Come scrive leggo.it

Caso Sofia Stefani, in aula scontro tra accusa e difesa: “Femminicidio relazionale di fredda brutalità” - Nel processo per l’omicidio nei confronti dell’ex comandante Giampiero Gualandi, le parti civili parlano di “femminicidio relazionale”: “Ha aspettato ... Da fanpage.it

Vigilessa uccisa, Pm chiede l'ergastolo per Giampiero Gualandi - Per la Procura, si è trattato di un omicidio volontario, aggravato dai futili motivi e dal legame affettivo, mentre per la difesa dell'imputato (avvocati Claudio Benenati e Lorenzo Valgimigli) si è tr ... Come scrive tg24.sky.it