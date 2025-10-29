Omicidio Capovani confermato l’ergastolo per Seung

Firenze, 29 ottobre 2025 - Confermato l'ergastolo. Processo di appello in Corte d'assise a Firenze (presidente Daniele Cenci, giudice relatore Rosario Lupo) per l'omicidio della psichiatra pisana Barbara Capovani. La sentenza nei confronti del 37enne Gianluca Paul Seung, residente a Torre del Lago, accusato del delitto che lui stesso ha ammesso durante il processo di primo grado, è arrivata in serata. L'imputato ha reso spontanee dichiarazioni in apertura, ribadendo tutte le sue teorie sul presunto coinvolgimento della dottoressa massacrata quel 21 aprile 2023 davanti al suo reparto, ma anche chiedendo di escludere la premeditazione per lui. 🔗 Leggi su Lanazione.it

