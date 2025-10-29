Omicidi Prati pm Roma | condannare De Pau all’ergastolo

La Procura di Roma ha richiesto la condanna all’ergastolo, con tre anni di isolamento diurno, per Giandavide De Pau, ritenuto responsabile del triplice omicidio avvenuto il 17 novembre 2022 nel quartiere Prati a Roma. Le vittime sono due donne di origine cinese, assassinate a coltellate in un appartamento di via Riboty, e Marta Castano Torres, 65 anni, colombiana, uccisa nel seminterrato di via Durazzo. L’accusa contesta a De Pau, difeso dagli avvocati Alessandro De Federicis e Barbara De Benedetti, l’ omicidio plurimo aggravato da crudeltà, futili motivi e premeditazione. La perizia psichiatrica, depositata di recente dalla Terza Corte d’Assise, ha stabilito che l’imputato era pienamente capace di intendere e di volere al momento dei delitti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

