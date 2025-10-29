Omicidi Prati pm Roma | condannare De Pau all’ergastolo
La Procura di Roma ha richiesto la condanna all’ergastolo, con tre anni di isolamento diurno, per Giandavide De Pau, ritenuto responsabile del triplice omicidio avvenuto il 17 novembre 2022 nel quartiere Prati a Roma. Le vittime sono due donne di origine cinese, assassinate a coltellate in un appartamento di via Riboty, e Marta Castano Torres, 65 anni, colombiana, uccisa nel seminterrato di via Durazzo. L’accusa contesta a De Pau, difeso dagli avvocati Alessandro De Federicis e Barbara De Benedetti, l’ omicidio plurimo aggravato da crudeltà, futili motivi e premeditazione. La perizia psichiatrica, depositata di recente dalla Terza Corte d’Assise, ha stabilito che l’imputato era pienamente capace di intendere e di volere al momento dei delitti. 🔗 Leggi su Lapresse.it
News recenti che potrebbero piacerti
Dal tribunale di Roma, la cronaca di un processo che ha sollevato interrogativi e indignazione: quello sull’omicidio di Caterina D’Andrea. Il 20 giugno 2022, il marito si presenta al commissariato di Prati confessando di averle sparato per errore. Ma la scena de Vai su Facebook
Triplice femminicidio di Prati (Roma), chiesto l'ergastolo per il killer delle prostitute Giandavide De Pau - L’uomo è accusato del triplice omicidio di due donne cinesi e di una colombiana, con aggravanti di crudeltà, premeditazione e futili motivi. Scrive affaritaliani.it
Triplice femminicidio a Prati: pm chiede condanna all'ergastolo per De Pau - Chiesto dalla Procura di Roma l'ergastolo e tre anni di isolamento diurno per Giandavide De Pau, l'uomo accusato del triplice femminicidio avvenuto il 17 novembre del 2022 nel quartiere ... Riporta roma.corriere.it
Triplice femminicidio a Roma, processo a De Pau: chiesto ergastolo per il killer di Prati - Leggi su Sky TG24 l'articolo Triplice femminicidio a Roma, processo a De Pau: chiesto ergastolo per il killer di Prati ... Segnala tg24.sky.it