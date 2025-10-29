Oltre un milione di utenti a settimana esprime intenti suicidi su ChatGPT | la ricerca di OpenAI
Più di un milione di persone ogni settimana manifesta intenzioni suicide durante le conversazioni con ChatGPT. È l’inquietante dato diffuso da OpenAI in un post pubblicato lunedì 27 ottobre sul proprio sito ufficiale — una delle dichiarazioni più dirette dell’azienda sul modo in cui l’intelligenza artificiale può amplificare o intercettare i disturbi mentali. La notizia è stata riportata – tra le altre testate – dal Guardian. Secondo le stime della società di San Francisco, circa lo 0,07% degli utenti attivi in una settimana — pari a circa 560 mila persone, su un totale di 800 milioni di utilizzatori settimanali — mostra «possibili segni di emergenze di salute mentale legate a episodi di psicosi o mania». 🔗 Leggi su Open.online
