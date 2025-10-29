Oltre lo Specchio Film Festival | Il cinema di genere tra realtà e immaginazione Dal 6 al 12 novembre la VII edizione

Comingsoon.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna a Milano per la settima edizione dal 6 al 12 novembre il festival cinematografico Oltre lo specchio, il cinema di genere tra realtà e immaginazione. Il programma. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

oltre lo specchio film festival il cinema di genere tra realt224 e immaginazione dal 6 al 12 novembre la vii edizione

© Comingsoon.it - Oltre lo Specchio Film Festival: Il cinema di genere tra realtà e immaginazione. Dal 6 al 12 novembre la VII edizione

Altri contenuti sullo stesso argomento

Oltre lo Specchio Film Festival: Il cinema di genere tra realtà e immaginazione. Dal 6 al 12 novembre la VII edizione - Torna a Milano per la settima edizione dal 6 al 12 novembre il festival cinematografico Oltre lo specchio, il cinema di genere tra realtà e immaginazione. Riporta comingsoon.it

oltre specchio film festivalOltre lo Specchio Film Festival, al via la settima edizione - Torna a Milano Oltre lo Specchio, il festival dedicato cinema horror, fantascientifico, thriller e fantastico, tra realtà, immaginazione e nuove forme del cinema di genere ... Lo riporta sentieriselvaggi.it

Cerca Video su questo argomento: Oltre Specchio Film Festival