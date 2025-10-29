Oltre il voto | al Buonarroti un convegno sulla valutazione formativa

Pisa, 28 ottobre 2025 - La scuola cambia lentamente, mentre il mondo corre. Il rischio? Perdere il contatto con i ragazzi, messi di fronte a stimoli tecnologici e culturali che spesso superano le mura dell’aula. Per questo, per molti docenti diventa fondamentale sperimentare nuove metodologie capaci di migliorare la qualità dell’insegnamento senza rinunciare al rigore. Su questa idea nasce al Liceo Buonarroti il convegno “Oltre il voto. Altre prospettive di valutazione”, due pomeriggi dedicati alla formazione e al confronto sul tema della valutazione formativa. Il primo incontro è fissato per giovedì 30 ottobre, dalle 14. 🔗 Leggi su Lanazione.it

