Oltre 52.000 scuole senza fotovoltaico l’ANP | Urgente la transizione energetica degli istituti scolastici

Il 28 ottobre 2025, nella Sala della Regina di Palazzo Montecitorio, si è tenuto l’evento promosso da ISPRA per la presentazione di tre documenti centrali per lo stato dell’ambiente: Europe’s Environment 2025, Rapporto sullo Stato dell’Ambiente in Italia e Rapporto Ambiente SNPA. All’incontro ha preso parte anche l’ANP, ribadendo la necessità di integrare i dati ambientali nelle scelte di policy e di rafforzare il ruolo della scuola in questo processo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

