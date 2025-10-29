(Adnkronos) – Le malattie rare delle ossa sono più di 500 e colpiscono buona parte del milione di persone che in Italia soffre di una rare disease, eppure sono fortemente sottodiagnosticate – soprattutto nell’adulto – a causa dei sintomi spesso riconducibili ad altre patologie. Se nel bambino, infatti, i segni sono spesso molto gravi, più . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Oltre 500 malattie rare delle ossa, esperti: “Investire in prevenzione e diagnosi”