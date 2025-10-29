Oltre 450 espositori cultura e musica | torna la millenaria Fiera di Ognissanti

CARPIGNANO SALENTINO - Oltre 450 espositori, più di 4 km di strade coinvolte nell’evento, circa 15mila mq di superficie di esposizione. È tutto pronto a Carpignano Salentino per la fiera di Ognissanti, una delle più grandi manifestazioni in ambito produttivo e culturale del territorio salentino.A. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

